Fethiyespor’a kupa morali

NESİNE 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk iki haftasını 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle geçerek henüz 3 puanla tanışamayan Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral buldu. İlk turda konuk ettiği Söke 1970'i seyircisinin önünde 47'nci dakikada Muhammet Enes Erdem, 77'nci dakikada ise Berat Satır'ın golleriyle 2-0 dize getiren Fethiyespor, bir üst tura yükselmenin sevincini yaşadı. Lacivertbeyazlılar bu zaferle ligde pazar günü deplasmanda oynayacağı Aliağa Futbol karşılaşması öncesi kendine geldi. Teknik direktör Selahaddin Dinçel, takımın moral kazanması açısından bu galibiyetin önemli olduğunu söyledi.