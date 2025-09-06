Fethiye’de Ramazan yuvaya geri döndü

NESİNE 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Fethiyespor transferde eski oyuncusu son olarak Arnavutköy Belediyespor forması giyen Ramazan Çevik'i yuvaya döndürdü. Muğla temsilcisi, takımda 2023-2024 sezonunda da oynayan 33 yaşındaki orta sahayla sözleşme imzaladı. Kulübün transfer açıklamasında, "Fethiyesporumuz 2023-2024 sezonunda da formamızı giyen ve son olarak Arnavutköy Belediyespor'da oynayan Ramazan Çevik ile anlaşmıştır. Ramazan Çevik'e yeniden kulübümüze hoş geldin diyor, lacivert- beyaz formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.