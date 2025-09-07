2. Lig alev alev

NESINE 2. Lig'de mücadele eden Ege ekipleri, bugün sezonun ilk karşılaşmasında terleyecek. Kırmızı Grup'ta Menemen FK, deplasmanda Adanaspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadı'nda Mertcan Tubay'ın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Somaspor sahasında Mardin 1969 Spor'u konuk edecek. Soma Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Sabit Selvi düdük çalacak. Aliağa FK sahasında Fethiyespor'la kozlarını paylaşacak. Atatürk Stadı'nda Muhammed Taha Onat'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 17.00'de çalacak.
BUCASPOR ÇIKIŞ PEŞİNDE
BEYAZ Grup'ta Bucaspor 1928 deplasmanda Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek. 16.00'da başlayacak maçta Mehmet Terece düdük çalacak. Altınordu 24Erzincanspor'u konuk edecek. 17.00'de başlayacak müsabakada Onur Bingöl düdük çalacak. Muğlaspor, sahasında Beykoz ile 20.00'de kapışacak.