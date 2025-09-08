Uşak havalı Altay yaralı

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Ege ekiplerinden Uşakspor ile Altay, ligin ilk haftasında Uşak'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazanarak lige iyi bir başlangıç yaptı. Maça hızlı başlayan kırmızı-siyahlılar, henüz 8. dakikada Buğrahan Tuncay'ın golüyle perdeyi açmayı başardı: 1-0. 33 yaşındaki tecrübeli golcü, 26. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımını rahatlattı.

BASKI SONUÇ GETİRMEDİ

Bu golden sonra Altay baskı kursa da golü bulamadı ve ilk yarı 2-0 sona erdi. İkinci yarıda oyuncu değişikliklerinin ardından konuk ekip etkili olsa da bir türlü golü bulmayı başaramadı. Karşılaşma 2-0 sona erdi. Bu sonuçla Uşak sezona galibiyetle başlarken, Altay ise İzmir'e eli boş döndü.