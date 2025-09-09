Altınordu alt sıralarda kaldı

NESINE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta evinde Erbaaspor'la 1-1 berabere kaldıktan sonra deplasmanda İskenderunspor'a 4-0 (D) yenilerek düşme hattına giren Altınordu, önceki gün konuk ettiği 24Erzincanspor'a tek golle boyun eğerek son sıraya geriledi. Oynadığı 3 maçta 1 beraberlik, 2 yenilgi alan İzmir temsilcisi kalesinde 6 gol görürken, 1 gol atabildi. Altyapısından yetişen genç futbolcularla mücadele eden kırmızı-lacivertliler, sezona kötü bir başlangıç yaparak taraftarını üzdü. Geçen sezon Play- Off yarı finalde elenen Altınordu bu sezon kadrosunda yaşadığı kayıplar sonrası umut vermedi.