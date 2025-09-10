Montella’ya güvenoyu

A Milli Takım'ın Gürcistan galibiyeti sonrası 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Konya'da konuk ettiği İspanya'dan yediği tarihi fark, teknik direktör Vincenzo Montella'nın koltuğunu sallamıştı. İtalyan teknik adam Montella oyun ve skordan dolayı sosyal medya üzerinden istifaya çağrılmıştı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun maçın ardından deneyimli teknik direktör ile bir araya geldiği ve Vincenzo Montella'ya moral verdiği öğrenildi.

"BİZ SANA GÜVENİYORUZ"

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun İtalyan çalıştırıcı ile yaptığı görüşmede, "Hocam bazen böyle maçlar olur. Biz sana güveniyoruz. Gelen eleştirileri kafanı takma. Biz federasyon olarak senin arkandayız. Benim Dünya Kupası'na gideceğimize inancım tam" ifadelerini kullandığı belirlendi. Türkiye ile 25 maça çıkan İtalyan teknik adam Montella, 13 galibiyet, 8 yenilgi ve 4 beraberlik yaşadı.