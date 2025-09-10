Uşakspor seriyi sürdürdü

NESİNE 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ilk haftasında evinde Altay'ı 2-0 yenerek lige 3 puanla başlayan Ergün Penbe yönetimindeki Uşakspor, iç sahadaki namağlup serisini 9 maça çıkardı. Geçen sezon Play-Off'u kaçıran kırmızı- siyahlılar, Uşak'taki son 9 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Sahasında son yenilgisini 1 Aralık 2024'te Amasyaspor'a 3-2 mağlup olarak alan Uşak, 281 gündür evinde oynadığı maçlardan eli boş ayrılmadı. Yeni transferlerinin lisanslarını maçtan 2 gün önce çıkaran Uşak temsilcisi bu sezon da üst sıralar için yarışacağının sinyallerini verdi.