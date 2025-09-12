Merkezefendi Aktaş ile devam

YUKATEL Merkezefendi Belediyesi Basket'in Başkanı Veli Deveciler, kamuoyunda eleştirilse de deneyimli baş antrenör Zafer Aktaş ile yola devam etmelerinin bilinçli bir karar olduğunu ve yönetim olarak istikrarı ön planda tuttuklarını için aynı hoca ile yola devam kararı aldıklarını söyledi. Deveciler, Aktaş'ın takımın her sürecine katkı sağlayan, özverili bir isim olduğunu ifade etti. Deveciler, "Zafer hoca, 5 yıl önce bize geldiğinde üst üste 15 maç kazandırıp, Merkezefendi Basket'i TBL'den Süper Lig'e taşımıştı. Üniversitede hocalık yapmış bir isim. Kendisi, kulübümüzün değerlerine tamamen uyum sağlamış ve Denizli'de aidiyet hisseden bir isim" dedi.