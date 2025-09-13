Altay’da Deniz geri döndü

Nesine 2'inci Lig Beyaz Grup ekibi Altay'da Sinan Kanlı önderliğindeki yönetim, futbolu bırakma kararı alan 39 yaşındaki golcü Deniz Kadah'ı ikna ederek takıma döndürdü. Sinan Kanlı, tecrübeli golcüyle birlikte poz vererek, "Hedef yüksekse gelirim dedi ve geldi" diye konuştu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yuvana hoş geldin, Deniz Kadah. Altay formasını yeniden sırtına geçiren tecrübeli golcümüz, kaldığı yerden devam etmeye hazır" ifadelerine yer verdi. Deniz ise "Her zaman, her koşulda Büyük Altay için savaşmaya hazırım. Biz bir kulüpten fazlasıyız; biz büyük bir aileyiz. Ve bu aile, son nefesine kadar mücadele etmeye yeminli" şeklinde konuştu.