Aslan tam gaz

Süper Lig'de milli ara öncesi 4'te 4 yapan Galatasaray, Eyüpspor deplasmanından zor da olsa üç puanı çıkarmayı başardı. Mücadelenin ilk yarım saatlik bölümünde etkili pozisyon çıkmadı. Galatasaray topla daha fazla oynayan taraf olsa da pozisyon üretmekte zorlandı. 41'inci dakikada Galatasaray'da Gabriel Sara, karşılaşmadaki ilk isabetli şutu çeken isim oldu. 45'inci dakikada Lucas Torreira yayın gerisinden kaleyi yokladı fakat kaleci Felipe Monteiro soluna uzanarak topu çıkardı. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya Galatasaray daha etkili başladı. 64'te Icardi'nin ortasında Barış Alper kafayı çaktı. Kaleci Felipe Monteiro topu güçlükle çeldi. 69'da İlkay'ın pasında Barış Alper çok şık vurdu. Bu kez üst direğe takıldı.

G.SARAY HATA YAPMADI

73'te G.Saray atağında Ahmed Kutucu'nun pasında altıpas üzerinde topla buluşan Icardi'nin bekletmeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 75'te Barış Alper ceza alanı dışında yine kaleyi yokladı. Yine kaleci Felipe gol izni vermedi. 89'da Eyüpspor ceza alanı önünde hatalı pasın arasına giren Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içerisine doğru hareketlenen Yunus Akgün'ü gördü. Altıpas üzerinde topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

YENİ TRANSFERLER İLK KEZ SAHADA

Süper Lig'de 4'te 4 yaparak zirveye yerleşen Galatasaray'de teknik direktör Okan Buruk, Eyüpspor karşısında yeni transferlere şans verdi. Perşembe günü oynanacak olan Şampiyonlar Ligi ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt maçını düşünen Buruk, kadroda değişime gitti. Genç çalıştırıcı, son oynanan Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen Osimhen'in yerine Icardi'yi ilk 11'de görev yaparken kaleci Günay Güvenç ve orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın yerlerine ise yeni transferler Uğurcan Çakır ile İlkay Gündoğan forma giydi.

MÜTHİŞ BİR SERİ YAKALADI

Galatasaray, Eyüpspor maçıyla birlikte resmi maçlardaki galibiyet serisini 16'ya çıkardı. Resmi maçlarda en son Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a deplasmanda yenilen Cimbom, daha sonra kaybetmedi. Cimbom, bu süreçte Süper Lig'de 13, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 olmak üzere toplam 16 mücadeleden galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte defansif anlamda başarısını da sürdürdü ve gol yemeden maçı tamamladı. Cimbom, ligde oynadığı 5 müc adelenin 4'ünde kalesini gole kapatırken, sadece Çaykur Rizespor müsabakasında gol yedi. Aslan kalesinde gördüğü 1 golle en az gol yiyen takımlar arasında bulunuyor.

DOSTLUK MESAJI

Kulüpler Birliği Vakfının futbolun birleştirici gücüne vurgu yaparak nefret söylemleri, hakaretler, tehditler ve siber zorbalığa karşı başlattığı kampanya kapsamında iki takımın futbolcuları ve teknik ekipleri, ısınmada önlerinde "Nefret Yok! Futbol Var!" yazılı tişörtler giydi.