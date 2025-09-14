İzmir’de ses yok

Nesine 3.Lig 4. Grup'un 2. haftasında geçtiğimiz hafta Uşakspor'a kaybeden Altay, evinde ilk maçını kazanan bir başka Ege ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor ile karşılaştı. Mücadele 0-0 eşitlikle tamamlandı. 12. dakikada Ayvalıkgücü atağında Tugay'ın cepheden şutu üstten dışarı gitti. 22. dakikada gelişen Altay atağında Emre'nin yaklaşık 25 metre uzaklıktan cepheden şutu yandan auta çıktı. 45'te ceza sahası dışından misafir takım oyuncusu Hüseyin'in sert şutu az farkla yandan dışarı çıktı. İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

TABELAYI DEĞİŞTİREMEDİLER

İkinci yarıda da taraflar pozisyona girmekte zorlandı. 61. dakikada Balıkesir temsilcisinde Ata cepheden topla buluştu, çalımlarla ilerledi, ceza sahasına girmeden vurdu ancak kaleci uçarak kornere çeldi. 80. dakikada Altay defansının arkasına atılan topta Ata altı pas içerisinde kafayla dokunamayınca Ayvalıkgücü mutlak bir golden oldu. 90+4'te Ayvalıkgücü'nün yarattığı karambolde Altaylı İsa topu çizgiden çıkardı ve mutlak golü önledi. Mücadele 0-0 eşitlikle tamamlandı. Bu sonuçla Altay ikinci haftada ilk puanını alırken, Ayvalıkgücü ise ilk kaybını yaşayarak 4 puana yükseldi.

OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Altay'da sezonun ilk iç saha maçında tribünlerde renkli görüntüler vardı. Oğlunun adını Altay koyan koyu bir taraftar, oğlunun doğum gününü maç öncesi stadyumda kutladı. Altay kendisi için yapılan pastadaki mumları üflerken, taraftarlar da doğum günü şarkısını söyledi.

FOTOĞRAFLAR: LEVENT ARIÖZ

MİNİ YORUM/ Levent Arıöz SİYAH-BEYAZLILAR KALDIĞI YERDEN

Nereden nereye... Daha 4 sene önce Süper Lig'de yer alan, Türk futbolunun marka kulübü Altay, amatörün bir basamak üstündeki, yani 3. Lig'deki ilk iç saha maçında Ayvalıkgücü ile golsüz berabere kaldı. Geçtiğimiz sezon 2. Lig'e çıkma biletini son maçta kaybeden Balıkesir ekibi, takım oyunu hüviyetini sürdürdüğünü gösterdi. Altay ise geçen sezonki kısır futboluna kaldığı yerden devam etti. Belki kaçırmış olabilirim ama kaleyi bulan hiç tehlikeli atağı olmadan 90 dakikayı tamamladı. Alsancak Stadı'nda geçen sezonki çoğu maçta olduğu gibi deplasman takımı gibi ürkek oynadı. Orta sahayı pek geçemedi. Ayvalıkgücü defansını orta göbeğe kadar önde kurdu ve alan daralttı. İzmir ekibi 2 pas yapacak alan bulamadı. Bireysel performanslara gelince Mehmet Nur ve Onur Yıldız ışık verdi. Ayvalıkgücü'nde ise Tugay orta sahada maestro gibiydi. Aksaray'a gittikten sonra Altay'a geri dönen Onur Efe ise hayal kırıklığı yarattı. Bu sezon Altay ligde kalmak istiyorsa Onur ile birlikte Ali Kızılkuyu ve Caner Baycan'ın bireysel performansına muhtaç.