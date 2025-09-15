Fethiyespor evinde nefes aldı

NESINE 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 haftada 1 puan toplayan Fethiyespor evinde aldığı puan silme cezalarıyla sezon başından havlu atan Yeni Malatyaspor'u 6-1 yenerek hem ilk galibiyetini aldı hem de moral buldu. İlk hafta Ankara Demir'e (D) kaybeden, ikinci haftada evinde Somaspor'la berabere kalan ve üçüncü haftada gurbette Aliağa FK'dan puan alamayan lacivert-beyazlılar ihtiyacı olan 3 puana kavuştu. Fethiyespor'da teknik direktör Selahaddin Dinçel, sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını belirterek, "Rakibimize saygı duyuyoruz. Kazanmak önemliydi. Bol gollü galibiyetle oyuncularım da üzerlerindeki baskıyı atacaktır. Artık seri yakalayıp bir an önce üst sıralara adımızı yazdırmak istiyoruz" dedi.