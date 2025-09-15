Muğla çok mutlu

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk iki maçından beraberlikle ayrılan Muğlaspor, İzmir'de gol şov yaparak ilk galibiyetini aldı. Sezonun ilk maçında deplasmanda Sincan Belediyesi Ankaraspor'la 2-2, ikinci haftada taraftarı önünde Beykoz A.Ş. ile golsüz berabere kalan Muğla, deplasmanda konuk olduğu Bucaspor 1928 karşısında 5-0 kazanarak çıkışa geçti. Maça fırtına gibi başlayan Ege temsilcisi, devre arasına 4-0'lık farklı galibiyetle girdi. İkinci devrede ise daha kontrollü bir futbol tercih eden Muğlaspor, 90'ıncı dakikada Yasin'in golüyle müsabakayı tamamladı. İlk 3 puanını farklı bir skorla alan yeşil-beyazlılar 1 maç eksiği ile 5 puana ulaşıp ileriki haftalar için taraftarına umut aşıladı. Muğlasporlu futbolcular maç sonrası galibiyeti Buca'da kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarıyla kutladı.

YASİN ABDIOĞLU FARK YARATTI

Yeşil-beyazlıların sezon başında 68 Aksaray Belediyespor'dan kadrosuna kattığı forvet Yasin Abdioğlu geride kalan süreçte fark yarattı. 29 yaşındaki deneyimli golcü, dün Buca ağlarını 2 kez havalandırırken, ilk haftada da Sincan Belediyespor Ankaraspor karşısında takımının ilk golünün kaydetme başarısı göstermişti.