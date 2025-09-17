Manisa FK genç isimlerle turladı

ZİRAAT Türkiye Kupası 2. turunda Manisa FK, deplasmanda Kırıkkale FK'yı 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Siyahbeyazlılar, tamamı genç oyunculardan kurulu bir takımla sahaya çıktı. Teknik Direktör Taner Taşkın, ilk 11'inde Samet Karabatak, Osman Kahraman, Fırat İnal, Umut Aslan, Emre Akboğa, Yunus Yüce, Oğuzhan Yurtdaş, Can Özçelik, Mustafa Sivrikaya ve Ahmet Şen'e şans verdi. 16. dakikada Manisa FK'nın Kırıkkale defansının arkasına attığı uzun topta savunmanın kaleciye gönderdiği geri pas kısa kaldı. Topu kapan 2008 doğumlu forvet Yunus Yüce, kaleciyi çalımlayıp Ege ekibini öne geçirdi: 0-1. 90+4'te uzun pasta kalesini terk eden Muhammed'in uzaklaştıramadığı topu alan Yunus Emre, 30 metreden boş kaleye topu göndererek skoru 2-0 yaptı. Ege ekibi bu skorla tur atladı.