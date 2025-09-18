Manisa FK gençlerle turladı

TRENDYOL 1'inci Lig ekibi Manisa FK, Türkiye Kupası'nda genç oyuncularıyla turladı. 2'nci Tur maçında 3'üncü Lig temsilcisi Kırıkkale FK'yı deplasmanda 2-0 yenen siyah-beyazlılar sahaya 18.2 yaş ortalamalı takımla çıktı. Manisa ekibinin gollerini 17 yaşındaki orta saha Yunus Emre Yüce attı. Taner Taşkın, geleceğin takımını kurmak için çabaladıklarını belirterek, "Hem ligde hem de kupada gençlerimiz şans buluyor ve buldukları şansı iyi değerlendiriyor. Hepsinden memnunum. Ancak herkes çok çalışmalı. Gençlerimizin seviyesini yükselteceğiz" dedi.