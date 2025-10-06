Derbi Karşıyaka’nın

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Karşıyaka, konuk ettiği Merkezefendi Belediyesi Basket'i 76-69 yendi. Kaf-Kaf'ın ilk galibiyetini aldığı ligde, konuk takım da ilk mağlubiyetini yaşadı. Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada KSK, periyodun son 3 dakikasına 13-12 geride girdi. 12-0'lık seri bulan Karşıyaka periyodu 24-13 üstün bitirdi. İkinci periyoda da etkili başlayan ev sahibi ekip 16. dakikada farkı 19 sayıya kadar çıkardı: 39-20. Karşıyaka soyunma odasına 40-28 önde gitti. Üçüncü periyotta farkı 21 sayıya kadar yükselten (54-33) Karşıyaka önünde toparlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket farkı azaltmayı başardı. Ev sahibi ekip, periyodu 9 sayı farkla 58-49 üstün tamamladı. Son periyotta bitime 5 dakika kala Mahir Ağva'nın basketiyle farkı 6 sayıya indiren (69-63) rakibi karşısında üstünlüğünü sürdüren Karşıyaka, müsabakadan 76-69 galip ayrıldı.