Altınordu nereye

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Beyoğlu Yeni Çarşı'ya 2-0 yenilen Altınordu, 7'nci haftada da galibiyetle tanışamadı. Henüz 4 yıl önce Süper Lig'e 1 maç uzaklıkta olan kırmızı- lacivertliler, şimdi 3. Lig'e düşme korkusunu erkenden yaşamaya başladı. Beyoğlu karşısında her iki yarıda yediği gollerle boyun eğen İzmir temsilcisi oynadığı 7 maçta 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 3 puanla düşme hattına çakıldı. Kırmızı-lacivertliler seyircisi önünde oynadığı son 3 maçı kaybederek sınıfta kaldı.

TARİHİNİN EN KÖTÜ BAŞLANGICI

Ligin ilk haftasında evinde Erbaaspor'la 1-1 berabere kalan Altınordu, daha sonra kendi sahasında 24Erzincanspor'a 1-0, Elazığspor'a 2-1, Beyoğlu Yeni Çarşı'ya ise 2-0 kaybetti. Grupta 8'inci haftayı BAY geçecek İzmir ekibi, bir sonraki hafta deplasmanda lider Batman Petrolspor'la karşı karşıya gelecek. Kırmızılacivertliler 2006-07 sezonundan bu yana en kötü sezon başlangıcını yaptı. O sezon Üçüncü Lig'de mücadele eden Altınordu, ilk 7 hafta 3 beraberlik toplayabilmişti.

BU HAFTAYI BAY OLARAK GEÇECEK

Ardından son 9 maçı kaybetmeyen İzmir ekibi o sezonu 6. sırada tamamlamıştı. Kalan haftalarda tekrar işleri yoluna koymak isteyen teknik direktör Namet Ateş'in öğrencilerini bay haftası sonrası çok zor bir karşılaşma bekliyor. 7 maçta 21 puan toplayan Batman Petrolspor ile deplasmanda karşılaşacak. A.Ordu, rakibin serisini bozarak yeni bir sayfa açmak istiyor. Kırmızı- lacivertliler ardından Karacabey Belediyespor ile evinde, Karaman FK ile deplasmanda oynayacak ve sezonun ilk yarısı önceki konumu yavaş yavaş şekillenecek.