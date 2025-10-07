Trabzon çok farklı

Trabzonspor, son 15 sezon içindeki en iyi ikinci dönemini yaşıyor. Uzun aradan sonra şampiyonluk hasretini sonlandırdığı 2021-2022 sezonun ilk 8 haftasında 18 puan toplayan bordomavililer, şampiyonluk sezonunun ardından en iyi başarıyı bu yıl gösterdi. Söz konusu sezonun ilk 8 haftasındaki puandan sadece 1 puan daha az toplayan Karadeniz ekibi, elde ettiği 17 puanla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. En son 2010-2011 sezonunda 17 puan elde eden Karadeniz ekibi, 25 sezon içinde bir tek şampiyon olduğu 2021-22 sezonunda 18 puanı hanesine yazdırmıştı. Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 2 puan ortalamasını aştı. Karadeniz ekibi, 8 karşılaşmada 17 puan hanesine yazdırarak maç başına 2,12 ortalamaya ulaşarak ligde son dönemlerde puan olarak en iyi dönemini geçirdi.