Göztepe devleri solladı

İzmir ekibi, Arsenal, B.Münih, R.Madrid, Barcelona gibi köklü ekipleri sollarken, İtalya Serie A takımı Roma ile zirveyi paylaştı.

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Göztepe, bu sezon gösterdiği savunma performansıyla yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa futbolunda da gündem olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 8 haftada kalesinde yalnızca iki gol görerek dünyanın en önemli altı liginde zirvede yer alan birçok dev kulübü geride bırakmayı başardı. İzmir temsilcisi, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde oturmuş oyun disiplini, savunmadaki koordinasyon ve kaleci Mateusz Lis'in üst düzey performansıyla rakiplerine adeta duvar ördü. Avrupa'nın önde gelen liglerinde liderlik koltuğunda oturan takımlar bile Göztepe'nin bu savunma istatistiğine yaklaşamadı.

DEFANS FARK YARATTI

Premier Lig lideri Arsenal, 7 maçta kalesinde 3 gol gördü. Bundesliga devi Bayern Münih de 3 gole engel olamazken, İspanya La Liga'da zirvede yer alan Real Madrid ve Barcelona'nın fileleri ise 9'ar kez havalandı. İspanya'da fileleri en az havalanan Villareal ile Real Betis bile 8 gol ile Göz-Göz'ün oldukça uzağında kaldı. İtalya Serie A'da da lider Napoli ağlarında 9 gol gördü. Fransa Ligue 1'de lider Paris Saint- Germain kalesinde 5 gol görürken, Hollanda Eredivisie'nin zirvesindeki Feyenoord ise 6 gol yedi. İtalyan ekibi Roma ise yediği 2 golle dikkat çekerken bu alanda Göztepe ile zirveyi paylaştı. Bu tabloyla birlikte Göztepe, Avrupa'nın en değerli liglerinde en az gol yiyen takım konumuna yükselerek savunma anlamında dünyanın en başarılı ekibi haline geldi. Teknik direktör Stanimir Stoilov da alkış aldı.

LİSTELERİ ALT ÜST ETTİ

Süper Lig'de Göztepe forması giyen Mateusz Lis, bu sezon sergilediği performansla Avrupa'nın en formda kalecileri arasına adını yazdırdı. Geçtiğimiz sezon sık sık eleştirilerin odağında olan Polonyalı eldiven, bu yıl adeta küllerinden doğdu. Ligde geride kalan 8 haftada kalesinde yalnızca iki gol gören Lis, istikrarı ve güven veren duruşuyla Göztepe'nin en büyük sigortası haline geldi. Geçen sezonun ilk 8 haftasında 12 gol yiyerek zorlu bir dönem geçiren deneyimli kaleci, bu yıl gösterdiği gelişimle hem teknik ekibin hem taraftarların büyük takdirini topladı. Sezon başında takımdan gönderilmesi gündeme gelen ve yerine Doğan Alemdar'ı transfer etmeyi düşünen yönetim, Polonyalı eldiven sezon başı hazırlık kamp performansı nedeniyle geri adım attı. Lis'in kamptaki çalışkanlığı ve performansı tüm planları değiştirdi.

PLANLAR BİR ANDA DEĞİŞTİ

Polonyalı file bekçisi, birebir pozisyonlardaki refleksleri, hava toplarındaki hakimiyeti ve oyun kurulumundaki soğukkanlılığıyla adeta bambaşka bir seviyeye ulaştı. Göztepe'nin bu sezon ligde en az gol yiyen takım olmasında büyük pay sahibi olan Lis, performansıyla sadece Süper Lig'de değil, Avrupa genelinde de istatistiklerde zirveye tırmandı.

SARI-KIRMIZILILARDA MİLLİ GURUR YAŞANDI

Göztepe, başarılı performansının meyvelerini almaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon sergiledikleri istikrarlı oyunla dikkat çeken üç futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. Savunmanın güven veren ismi Malcolm Bokele, Kamerun Milli Takımı'na çağrılırken; savunmada gösterdiği sert ve istikrarlı performansla göz dolduran Novatus Miroshi ise Tanzanya Milli Takımı'na davet edildi. Hücum hattında bu sezon önemli çıkış yakalayan İbrahim Sabra da Ürdün Milli Takımı'na seçilerek Göztepe'nin gurur kaynaklarından biri oldu.

SEVİNÇ YARATTI

Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde form grafiğini her geçen hafta yükselten sarı-kırmızılı İzmir ekibinde, oyuncuların aldığı milli davetler camiada büyük bir sevinç yarattı.