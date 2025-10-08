Kara Kartal’ın ortası yok

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 8 haftada Beşiktaş, gol zamanlamasıyla dikkat çeken bir performansa imza attı. Siyah-beyazlılar, hem karşılaşmaların başlarında hem de son anlarında attığı gollerle puan hanesini doldurmayı başardı. Beşiktaş ligdeki 12 golünün 4'ünü maçların ilk 15 dakikalık bölümünde buldu. Bu istatistik, siyah-beyazlıları Süper Lig'in "erken gol" kategorisinde zirveye taşıdı. Bu dakikalarda en etkili isim ise Portekizli yıldız Rafa Silva oldu. Kocaelispor maçının 4. dakikasında ve Kayserispor maçının 15. dakikasında ağları havalandıran Silva, Beşiktaş'ın hızlı başlangıç stratejisinde kilit rol oynadı. Cerny, Kocaelispor maçının 10. dakikasında; Abraham ise Galatasaray derbisinin 12. dakikasında gol sevinci yaşadı.

UZATMADA GELEN GOLLER

Beşiktaş'ın bir diğer dikkat çeken özelliği ise uzatma dakikalarındaki yüksek verimliliği. Kartal, 7 lig maçının uzatma bölümlerinde 3 gol kaydederek, bu alanda Karagümrük ile birlikte en başarılı takım konumuna geldi. Eyüpspor karşısında Silva'nın galibiyet golü 90+6'da gelirken, Başakşehir karşılaşmasında Cengiz Ünder 90+1'de, Kocaelispor maçında ise Jota Silva 90+3'te gol sevinci yaşadı.