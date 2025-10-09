Gürcistan maçı biletleri satışta

Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile oynayacağı maçın genel bilet satışları başladı. Milli Takım'ın Gürcistan sınavı saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu müsabakanın bilet satışlarının başladığını duyurdu. Biletler Passo web sitesi ve mobil uygulamasından satın alınabilecek. Yapılan açıklamada, bilet satışlarının süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacağı, Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarlarının da ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabileceği aktarıldı. Karşılaşmanın bilet fiyatları 900 ve 2500 TL arasında değişiyor.