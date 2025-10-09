Nazilli’de Günendi dönemi

Nesine 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta oynadığı 5 karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen ve aldığı iki beraberlikle sadece 2 puan toplayarak

düşme hattında yer alan Nazillispor, yeni teknik direktörünü buldu. Siyahbeyazlılarda üst üste alınan olumsuz sonuçların ardından yolların ayrıldığı çalıştırıcı Görkem Öncü'nün yerine teknik direktörlük görevine Özgür Günendi getirildi.

Siyah-beyazlı kulüpte sezon başında altyapı koordinatörü olarak göreve gelen Özgür Günendi'nin görev değişikliği yapılarak A takımın başına getirildiği bildirildi. Aydın temsilcisinde 1999-2001 yılları arasında futbol oynayan 48 yaşındaki Özgür Günendi, kariyerinde daha önce amatör ligde Pınarbaşıspor, Kurtuluşspor, Yamalakspor gibi kulüplerde çalıştı.