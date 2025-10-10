Bucaspor kritik maça çıkacak

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 5 mağlubiyetle dibe demir attıktan sonra geçen haftayı BAY geçiren takım olan Bucaspor 1918, pazar günü hayati deplasmanda terleyecek. Ligde yalnız ilk hafta beraberlik alan, son 5 maçını kaybedince 1 puanla düşme hattında en alt basamakta kalan sarı-lacivertli ekip, pazar günü 4 puan üzerinde yer alan kendisi gibi düşme potasındaki Kepezspor'a konuk olacak. Buca, bu maçı da kaybederse dipten çıkamayacak. Antalya ekibi ilk 6 hafta galibiyet alamadıktan sonra geçen hafta Beykoz Anadolu'yu deplasmanda yenmişti. Bucaspor 1928, Teknik Direktör Tolga Doğantez yönetiminde ilk kez kazanıp yeni bir sayfa açmak istiyor. İzmir ekibi transfer yasağı nedeniyle sezon başında dağılan kadrosunu takviye edememişti.