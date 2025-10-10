Buruk’a dev zam

Trendyol Süper Lig'de 3 sene üst üste şampiyonluk yaşayan ve bu sezona da iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da teknik harekat başladı. Sarıkırmızılı kulübün, oynattığı hücum futbolu ve aldığı başarılı sonuçların ardından Avrupa kulüplerinin de radarına giren Okan Buruk'un sözleşmesini uzatacağı iddia edildi. Başarılı teknik adamın senelik ücretinde de rekor bir yükselme planlanıyor. Galatasaray yönetimi, takımın başarılı teknik direktörü Okan Buruk ile yeni sözleşme için anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. Alınan bilgilere göre, Dursun Özbek ve ekibi geçtiğimiz günlerde Okan Buruk ile bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi. Yönetimle yapılan bu kısa toplantıda Buruk'un teklifi hiç düşünmeden kabul ettiği, resmi imzanın ise önümüzdeki günlerde atılacağı belirtildi.

SENELİK 4 MİLYON EURO

Galatasaray Yönetimi'nin takımı 3 sezon üst üste şampiyon yapan ve yine mutlu sona doğru emin adımlarla ilerleyen teknik direktör Okan Buruk'un mukavelesini 1+2 yıl daha uzatacağı, senelik ücretini de 4 milyon Euro bandına çıkaracağı iddia edildi. Gerçekleştirilen toplantıda sarı-kırmızılıların Ocak ayındaki transfer planının ve önceliklerinin de konuşulduğu öğrenilirken, Buruk'un özellikle Avrupa'da başarı için 2 takviye yapılmasını istediği ifade edildi.

KULÜP TARİHİNİN EN İYİSİ OLDU

Galatasaray taraftarlarının da sevgilisi haline gelen Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulübün istatistiki anlamda Süper Lig'deki en iyi hocası oldu. 2022-2023 sezonunda geldiği Galatasaray'ın başında toplam 161 karşılaşmaya çıkan başarılı teknik adam, 2.36 gibi ulaşılmazı zor bir puan ortalaması yakalamayı başardı.

AVRUPA'NIN DA RADARINA GİRDİ

Galatasaray ile yaşadığı şampiyonlukların ardından Avrupa'da aldığı sonuçlarla da dikkat çeken Okan Buruk, dev kulüplerin de radarına girdi. Geçtiğimiz günlerde "Türkiye dışında da çalışmak istiyorum. Premier Lig teknik direktörler için çok önemli, büyük bir rekabet ve büyük bir meydan okuma" diyen Buruk'a Ada ekiplerinin ilgisi var. Liverpool galibiyetinden sonra Premier Lig'den bazı takımların başarılı teknik adamı yakından takibe aldığı öğrenildi. Futbolcukuk kariyerinde Inter'de oynayan Buruk'un adı geçtiğimiz sezon olduğu gibi İtalyan ekipleriyle de anılıyor.