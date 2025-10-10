En büyük sorun statsızlık

Karşıyaka, belki de en olmayacak haftada puan kaybı yaşadı. Fakat rakiplerinin de aldığı sonuçlarla mutlu oldu. Sözlerim yanlış anlaşılmasın. Fakat Kaf-Kaf'ın yıllar süren başarısızlıklardan dolayı kırılgan bir yapısı var. Bu yüzden son maçın ardından taraftarın takımı çağırıp alkışlaması çok önemli bir adımdı. Karşıyaka camiasının birbirine kenetlenmesi lazım. Çünkü bu seneki rakiplere baktığımız zaman kadro kalitesi ve taraftar gücü olarak yeşilkırmızılılar zirveyi hakkediyor. Altay ise 43'lük delikanlısıyla 1 puanı hanesine yazdırdı. Fakat gelecek maçlar öncesi yine de ışık vermiyor. Stat problemi de tabi takımları etkiliyor. Özellikle Karşıyaka, Altay, Bornova 1877 ve İzmir Çoruhlu aynı şehirde deplasmanı yaşıyor. Umarım bu sancılı süreci camialarıyla kenetlenerek en az hasarla atlatırlar. Mesela Karşıyaka önümüzdeki süreçte İzmir dışına çıkmayacak. Fakat maçlarının çoğunu emektar

Atatürk Stadı'nda oynayacak. Ki bu stadın sahaya olan uzaklığı taraftar gücünü kötü yönde etkiliyor.