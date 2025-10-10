Göztepe çeyrek finalde

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 3. Grup 2. maçında Papara Göztepe, Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Birinci maçında önceki gün Ege derbisinde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle tur atlamayı bildi. Bursa'daki Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynana maçta Göztepe'yi taraftarları yalnız bırakmadı. Müsabakaya iyi başlayan ve ilk andan itibaren oyundaki hakimiyetini hissettiren İzmir'in Sultanları ilk seti 25-17 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de iyi oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, 25-14'lük skorla durumu 2-0'a getirdi.

GÖZ-GÖZ'DEN İNANILMAZ GERİ DÖNÜŞ

Üçüncü set nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. Başa baş geçen bu setin sonlarında Göztepe, üst üste hatalar yaparken, Bahçelievler bulduğu sayılarla bu seti 25-23 alarak umutlandı: 2-1. Dördüncü sete de Bahçelievler iyi başladı. Hatta 7-2'yi bile buldu. Ancak daha sonra toparlanan Göz-Göz, önce 10-10'u buldu ardından öne geçti. Setin son anları nefesleri kesti. Ancak inanılmaz bir seri yakalayan Göztepe seti 25-21 maçı da 3-1 kazanarak tur atlayan taraf oldu. Göztepe yıllar sonra döndüğü Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında pazar günü Nilüfer Belediyespor'u saat 19.00'da İzmir Atatürk Spor Salonu'nda konuk edecek.