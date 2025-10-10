İlk hedef Sörloth

Trendyol Süper Lig'de ilk 8 hafta sonunda 4 galibiyet ve 4 beraberlik alarak son 5 sezonun en kötü başlangıcını yapan Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalara başladı. Yeni Başkan Sadettin Saran yönetimi, arkasında durduğu teknik direktör Domenico Tedesco'nun verdiği rapor doğrultusunda harekete geçti. İtalyan asıllı Alman teknik adamın öncelikle kendi kafasındaki oyun yapısına uyacak bir forvet ve 8 numara istediği öğrenildi. Bu çerçevede sarı-lacivertlilerin pas bağlantısı kuvvetli, sırtı dönük oynayabilen ve taraftarı heyecanlandıracak bir golcü arayışına başladığı kaydedildi.

SÜPER LİG'İ BİLİYOR

Tedesco ile yapılan görüşmenin ardından arayışa geçen yönetim, öncelikle gözden düşen ve takımlarından ayrılmayı planlayan golcülere yöneldi. Bu doğrultuda listenin başına Atletico Madrid'de yedek kalmaya başlayan Alexander Sörloth listenin başına çekildi. İspanyol ekibinde düzenli olarak süre bulamayan Sörloth'un durumunun yakından takip edildiği ifade edildi. Kanarya'nın, Süper Lig'de daha önce forma giydiği ve ligi yakından tanıdığı için Norveçli yıldızı çok istediği aktarıldı.

ORTAYA 2 GENÇ ADAY

Yönetim eğer bu transferde sorun yaşanırsa Juventus ile ayrılık aşamasına gelen Sırp golcü Dusan Vlahovic'e yönelecek. Sarı-lacivertlilerin, sezon başında da gündeme gelen iki yıldızdan birini kadroya katmayı planladığı öğrenildi. Fenerbahçe'de bir diğer transfer yapılacak bölge ise 8 numara. Orta alanda pas bağlantısını güçlendirecek bir oyuncu isteyen Tedesco, mevcut kadrodaki oyunculardan yeni formüller üretiyor. Genç hocanın bu bölgeye de transfer istemesinin ardından yönetimin 2 ismi listeye aldığı belirtildi. Bu oyuncular Feyenoord'dan Quinten Timber ve Brentford'dan Vitaly Janelt. 24 yaşındaki Timber'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. İngiliz ekibinde eskisi kadar forma şansı bulamayan 27 yaşındaki Alman orta saha Janelt'in de sözleşmesi önümüzdeki yaz bitiyor.

İNGİLTERE'DEN DİŞLİ RAKİP VAR

Alexander Sörloth'un devre arası transfer döneminde başka bir takıma gitmesine kesin gözüyle bakılırken, 29 yaşındaki santrforun ismi İngiltere Premier League temsilcisi Newcastle United ile de anılıyor. İspanyol basınından Fichajes'e göre Newcastle, Sörloth'u ocak ayında kadrosuna katmak istiyor. İngiliz kulübünün 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun bonservisi için Atletico Madrid'e önemli bir teklif sunmaya hazırlandığı bildiriliyor.