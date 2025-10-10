Karşıyaka’ya İzmir’de 1380 kontenjan verildi

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu hafta İzmir'de deplasman takımı olarak İzmir Çoruhlu FK'ya konuk olacak zirve yarışındaki Karşıyaka'ya Atatürk Stadı'nda bin 380 kişilik kontenjan ayrıldı. Kentin 3'üncü Lig'de aynı grupta yer alan 4 temsilcisinin kullandığı Alsancak Stadı ve Bornova Stadı'nın zeminleri ekim ayında aynı anda bakıma girdiği için mecburi olarak emektar İzmir Atatürk Stadı'nda oynamak zorunda kalan Karşıyaka ve Çoruhlu FK'nın derbi mücadelesinde yalnız kapalı tribünün açılacağı açıklandı. Toplam 51 bin 337 koltuk kapasiteli statta bu nedenle yalnız kapalı tribün kontenjanının baz alınarak, bu tribünün sağında yer alacak Karşıyaka taraftarlarına üst sınırdan bin380 kişilik bilet ayrılacak. 18 Ekim'deki Nazillispor maçını da Atatürk Stadı'nda ev sahibi olarak oynayacak Kaf-Kaf, 26 Ekim'deki Altay derbisinde Alsancak Stadı'na dönecek.