Bizim Çocuklar başardı! A Milli Takım, Bulgaristan'ı 6 farkla yendi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A Milli Takımımız, Bulgaristan'a konuk oldu.
Mücadeleye iyi başlayan Ay-yıldızlılar, 11. dakikada Arda Güler ile öne geçmeyi başardı. Buna karşın ev sahibi Bulgaristan, 13. dakikada Kirilov ile hemen cevap verdi.
Türkiye, ilk devrede oyun üstünlüğünü ele alsa da aradığı golü bulamadı.
İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTIK
İkinci yarıya daha agresif başlayan A Milli Takımımız, 49. dakikada Popov'un kendi kalesine attığı golle yeniden öne geçmeyi başardı.
KENAN YILDIZ'DAN 2 GOL BİRDEN
Golden hemen sonra ise sahneye Kenan Yıldız çıktı. Genç futbolcu 51. ve 56. dakikalarda attığı gollerle durumu 4-1'e getirdi.
65. dakikada, Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Zeki Çelik, iyi bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve farkı 4'e çıkarmamızı sağladı Maçın son golü ise 90+6'da İrfan Can Kahveci'den geldi. 6-1
A Milli Futbol Takımımız, rakibini 6-1 mağlup ederek puanını 9'a yükseltirken, Bulgaristan'a karşı tarihindeki en farklı galibiyeti almayı başardı.
SIRADAKİ RAKİP GÜRCİSTAN
Türkiye, 4. maçında Gürcistan ile karşılaşacak. Mücadele salı günü saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.
HAKAN ÇALHANOĞLU 'DALYA' DEDİ
A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan karşılaşmasıyla Ay-yıldızlı formayla 100'üncü maçına çıktı. Milli formayı ilk olarak 2013 yılında giyen Hakan Çalhanoğlu, Ay-yıldızlı formayla 99 maça çıktı. Milli takım kaptanı, ilk 11'de başladığı Bulgaristan karşılaşmasıyla 100'üncü maçına çıkarak en çok forma giyen futbolcular sırasında 5'inci sırayı Arda Turan ile paylaştı.