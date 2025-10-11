Bizim Çocuklar başardı! A Milli Takım, Bulgaristan'ı 6 farkla yendi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A Milli Takımımız, Bulgaristan'a konuk oldu.

Mücadeleye iyi başlayan Ay-yıldızlılar, 11. dakikada Arda Güler ile öne geçmeyi başardı. Buna karşın ev sahibi Bulgaristan, 13. dakikada Kirilov ile hemen cevap verdi.