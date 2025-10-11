Kara Kartal’dan Çağlar atağı

Sezon başında teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği ezeli rakibinden Cengiz Ünder'i transfer eden Beşiktaş, ara transferde Fenerbahçe'nin kapısını bir kez daha çalmaya hazırlanıyor. Alınan bilgiye göre Sergen Yalçın, devre arasında savunmayı güçlendirmek için Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü'yü yönetime önerdi. Siyah-beyazlılarda Yalçın'ın, sezonun ikinci yarısı için transfer raporunu yönetime sunduğu ve özellikle stoper hattına takviye istediği belirtildi. Yalçın'ın hedefindeki ilk isim ise, Fenerbahçe'de bu sezon yeterli forma şansı bulamayan Çağlar Söyüncü.

ADALI HAREKETE GEÇTİ

Beşiktaş yönetiminin, Başkan Serdal Adalı öncülüğünde tıpkı Cengiz Ünder transferinde olduğu gibi kiralama teklifiyle Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. Siyah-beyazlılar, devre arası transfer döneminde Çağlar'ı renklerine bağlamayı hedefliyor. Fenerbahçe formasıyla bu sezon sadece 5 resmi maça çıkan Çağlar Söyüncü, bu karşılaşmalarda 1 asistlik katkı sağladı. İspanya'nın Atletico Madrid takımından sezon başında alınan milli oyuncu, sarı-lacivertli ekipte beklenen performansı sergileyemedi.

SCOUT EKİBİ DEĞİŞİYOR

Beşiktaş'ta teknik heyet ile scout ekibi arasında yaşanan fikir ayrılıkları gerginliğe yol açtı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, mevcut oyuncu izleme ekibiyle çalışmak istemediğini yönetime iletti. Yönetim, devre arası transfer dönemi öncesinde yaşanan bu gelişme üzerine süreci yeniden şekillendirme kararı aldı. İddiaya göre Yalçın'ın kadrosunda görmek istediği bir oyuncu için scout ekibi olumsuz rapor isterine diği hazırladı. Yalçın'ın "Artık transferlerde daha fazla söz sahibi olmak istiyorum" sözleri üzerine yönetimin köklü bir değişikliğe gitme kararı aldığı öğrenildi.