Aliağa Futbol, iç sahada gülüyor

PROFESYONEL liglerde 3. sezonunu geçiren 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Aliağa Futbol Kulübü bu süre içinde evinde oynadığı 33 maçta hiç yenilgi yüzü görmeyerek önemli bir başarıya imza attı. 2023-2024 sezonunda Aliağa Atatürk Stadı'nda çıktığı 14 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik alan, 35 gol atan ve kalesinde yalnızca 9 gol gören sarı-siyahlı ekip, 2024-2025 sezonunda evinde oynadığı 15 karşılaşmada 10 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Aliağa, geçen sezon iç sahada rakip fileleri 34 kez havalandırırken, kalesinde sadece 7 gol gördü. Aliağa ekibi, bu sezon da kendi sahasında oynadığı 4 karşılaşmayı kazandı. Evinde 4'te 4 yapan, profesyonel ligde iç sahada bileği hiç bükülmeyen Aliağa FK bu maçlarda 15 gol attı.