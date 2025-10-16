İtalya’da İsrail’e protesto

2026 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 8. hafta maçında İtalya, İsrail'i sahasında 3-0 mağlup etti, İsrail'in Dünya Kupası'na katılma şansı kalmadı. Maça, İtalyan taraftarların İsrail'e yönelik protesto ve eylemleri damga vurdu. Kentte 10 bin gösterici, "utanç maçı" olarak nitelendirdikleri karşılaşmayı protesto etti. Gazze için adalet talep eden göstericiler, "İsrail'e kırmızı kart gösterin" sloganları attı. Protestocular, polise şişe ve taş fırlatırken, polis tazyikli su ve biber gazı ile karşılık verdi.