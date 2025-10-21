Altay’da çifte sevinç

İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'da, haftalar süren sessizliğin ardından nihayet yüzler güldü. 3. Lig 4. Grup'ta ilk 6 haftada alt sıralardan kurtulamayan Yusuf Şimşek yönetimindeki siyah-beyazlılar, 7. haftada oynanan İzmir derbisinde Tire FK'yı deplasmanda mağlup ederek sezonun ilk galibiyetine imza attı. Bu önemli galibiyetle puanını 5'e çıkaran Altay, 11. sıraya yükselerek düşme hattından çıkmayı başardı. Sezona kötü bir başlangıç yapan İzmir temsilcisi, hem ilk 3 puanını almanın hem de tehlikeli bölgeden uzaklaşmanın mutluluğunu yaşadı.

SIRADA İÇ SAHA HEDEFİ

Henüz taraftarı önünde galibiyet sevinci yaşayamayan Altay, 8. hafta mücadelesinde iç sahada Karşıyaka ile oynayacağı İzmir derbisinde bu kötü gidişata vermek istiyor. Bu sezon evinde çıktığı 3 karşılaşmada galibiyet elde edemeyen ve sadece 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, hafta sonu oynanacak derbide hem ilk iç saha galibiyetini almak hem de taraftarını sevindirmek için sahaya çıkacak.