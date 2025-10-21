F.Bahçe zor virajda

Süper Lig'de milli ara dönüşü Karagümrük'ü yenerek şampiyonluk yolunda hata yapmayan Fenerbahçe'yi zorlu bir süreç bekliyor. İki kulvarda da başarı hedefleyen Kanarya, önündeki 4 maçta lig ve Avrupa'da zorlu sınavlara çıkacak. Avrupa Ligi'nde iki hafta tek galibiyet alan Fenerbahçe, perşembe günü sahasında Alman ekibi Stuttgart'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, evinde oynayacağı bu karşılaşma sonrası üst üste 3 zorlu deplasmana çıkacak. Sarı-lacivertliler, zorlu deplasman serisinin ilk maçında Süper Lig'de önümüzdeki hafta sonu G.Antep Futbol Kulübü ile oynayacak.

DERBİ MÜCADELESİ OYNAYACAK

Ardından Vodafone Park'ta derbiye çıkacak olan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a konuk olacak. 9. hafta sonunda 19 puanla zirvedeki rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Kanarya, şampiyonluk hedefi için derbi mücadelesini kazanmak zorunda. Bu maçın ardından Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Çek ekibi Viktoria Plzen ile yine gurbette kozlarını paylaşacak.