F.Bahçe zor virajda

Karagümrük galibiyetiyle moral bulan Kanarya, gelecek dört maçta lig ve Avrupa’da çıkacağı kritik 90 dakikalarda kaderini çizecek.

Süper Lig'de milli ara dönüşü Karagümrük'ü yenerek şampiyonluk yolunda hata yapmayan Fenerbahçe'yi zorlu bir süreç bekliyor. İki kulvarda da başarı hedefleyen Kanarya, önündeki 4 maçta lig ve Avrupa'da zorlu sınavlara çıkacak. Avrupa Ligi'nde iki hafta tek galibiyet alan Fenerbahçe, perşembe günü sahasında Alman ekibi Stuttgart'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, evinde oynayacağı bu karşılaşma sonrası üst üste 3 zorlu deplasmana çıkacak. Sarı-lacivertliler, zorlu deplasman serisinin ilk maçında Süper Lig'de önümüzdeki hafta sonu G.Antep Futbol Kulübü ile oynayacak.

DERBİ MÜCADELESİ OYNAYACAK

Ardından Vodafone Park'ta derbiye çıkacak olan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a konuk olacak. 9. hafta sonunda 19 puanla zirvedeki rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Kanarya, şampiyonluk hedefi için derbi mücadelesini kazanmak zorunda. Bu maçın ardından Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Çek ekibi Viktoria Plzen ile yine gurbette kozlarını paylaşacak.

