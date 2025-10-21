Kartal son beş yılda çıkış yapamadı

Süper Lig'de Gençlerbirliği karşısında sahadan mağlup ayrılan Beşiktaş, ligin ilk yarısında şampiyonluk umutlarını zora soktu. En son 2020-21 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, sonraki yıllarda erken havlu atmaktan kurtulamadı. 2021-22'de 12. haftada Trabzonspor 30 puanla liderken, Beşiktaş 20 puanda kalmıştı. 2022-23'te 17. haftada Galatasaray 36 puana ulaşırken, Kartal 27 puanda kalmıştı. 2023-24'te ise 9. haftada Fenerbahçe 27 puanla zirvedeyken, Beşiktaş 16 puanla yarışın gerisinde yer almıştı. Geçen sezon 11. haftada ise lider Galatasaray'ın 10 puan gerisine düşen siyah-beyazlılar, bu farkın daha da açılmasına engel olamamıştı. Bu sezon da benzer bir tabloyla karşı karşıya kalan Beşiktaş, 9. haftada 13 puanla lider Galatasaray'ın 12 puan arkasında yer alıyor. Ayrıca Beşiktaş, son 5 yılın en kötü istatistiğine imza attı.