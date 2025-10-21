Trabzon kafayı kullandı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, 20 puanla ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Geride kalan 9 maçta rakip fileleri 15 kez havalandıran bordo-mavililerde gollerin 6'sı kafa vuruşlarından geldi. Bu performansla Trabzonspor, ligde en çok kafa golü atan takım oldu. Karadeniz ekibinde kafa gollerine en çok katkı veren futbolcu Nijeryalı golcü Paul Onuachu oldu. 2.01'lik forvet, 3 kafa golüyle takımına önemli katkı sağlarken; Savic, Augusto ve Sikan da 1'er kez bu şekilde gol sevinci yaşadılar.