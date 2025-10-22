Ege’nin iki yüzü

Trendyol 1. Lig'de sezonun 10. haftasını geride bırakırken, Ege'nin iki temsilcisi Manisa FK ve Bodrum FK, adeta zıt kutuplarda performans sergiliyor. Lider Bodrum FK, 21 puanla zirveyi kimseye bırakmazken, Manisa FK 9 puanla düşme barajının hemen üstünde ateş hattının sıcaklığını yakından hissediyor. İlk 10 hafta ortaya koyulan performans, Muğla temsilcisinin şampiyonluk yolunda emin adımlar attığını, siyah-beyazlı Manisa ekibinin ise acil toparlanma ihtiyacı duyduğunu gösteriyor. Bodrum FK, 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 yenilgi alırken, attığı 25 gole karşı kalesinde sadece 9 gol gördü ve bu ligin Çorum FK ile birlikte en iyi savunma istatistiği konumunda. Milli ara sonrası Esenler Erokspor deplasmanında 1-1'lik beraberlikle liderliği koruyan Bodrum FK, bir yıl aradan sonra Süper Lig'e dönüş hayalini sürdürüyor. Teknik direktör Burhan Eşer'in disiplinli oyunu, takımı şampiyonluğa taşıyacak gibi duruyor. Gelecek hafta evinde Iğdır FK'yı ağırlayacak yeşil-beyazlılar, zirve ile arasındaki puan farkını açmayı hedefliyor.

DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ

Manisa FK ise tam tersi bir grafik ortaya koyuyor. 10 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle küme düşme hattına yaklaşan Taner Taşkın'ın öğrencileri, attığı 14 gole karşılık 20 gol yedi. Deplasman karnesi ise hiç iç açıcı değil. 5 maçta 1 galibiyeti bulunan Manisa FK, 9 gol kalesinde gördü. Son 3 haftada Bodrum'a 4-0 ve Çorum'a 3-1 yenilerek moralleri dibe vuran siyah-beyazlılar, Erzurum'la 1-1 berabere kalarak ufak da olsa morallendi. Hafta sonu deplasmanda Sarıyer'le kozlarını paylaşacak Ege ekibi, 7 puanlı rakibini yenerek, ateş hattından uzaklaşma adına ilk adımı atmak istiyor.

SİYAH-BEYAZLILARIN KOZU FİKSTÜRÜ

Son 3 hafta Çorum FK, Bodrum FK ve Erzurumspor gibi üst sıralara oynayan rakiplerle karşılaşan Manisa FK, önümüzdeki dönemde zorluk seviyesi görece olarak daha kolay maçlara çıkacak. Önündeki ilk 4 maçın 2'sinde düşme hattındaki Sarıyer ve Adana Demirspor'la karşılaşacak siyah-beyazlılar, bu müsabakaları kayıpsız geçmeye çalışacak. Ayrıca uzun süreli sakatlıkları bulunan Adekanye ve Ada İbik'e bu dönemde kavuşması beklenen Ege ekibi, tam kadro şekilde rakipleri karşısında puanlar toplamaya çalışacak. Pazartesi gününü izinli geçiren Manisa FK, dün yeniden toplandı ve Sarıyer maçı hazırlıklarına başladı.