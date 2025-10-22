Göz-Göz’den yeni bomba

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 1-0 yenilerek bu sezon ilk mağlubiyetini yaşayan Göztepe, başarılı oyuncu keşifleriyle adından söz ettirmeye devam edeceğe benziyor. Sarı-kırmızılıların, Şili'nin Huachipato takımında forma giyen 21 yaşındaki sağ bek Maximiliano Gutierrez'i radarına aldığı öğrenildi. Genç yeteneğin, sağ bek pozisyonu için transfer listesinde yer aldığı ifade edildi. Bu sezon Huachipato formasıyla 19 maçta görev yapan Gutierrez, 3 gol atarak hücuma katkısıyla dikkat çekiyor. Piyasa değeri yaklaşık 800 bin Euro olan Şilili oyuncu, dinamik oyunu ve defansif sağlamlığıyla öne çıkıyor. Göz-Göz'ün, yeni transfer Ruan Teixiara'dan beklenen verimi alamaması nedeniyle sağ bek bölgesinde Arda Okan ile rekabete girebilecek bir isim arayışında olduğu ve Gutierrez isminin ön plana çıktığı ifade edildi.

MALİYETİ UYGUN

Şilili kanat oyuncusunun, genç yaşı, potansiyeli ve uygun maliyeti, İzmir ekibinin transfer politikasına uyuyor. Sezon başında Brezilya 2. lig ekiplerinden Atletico Goianiense'den transfer edilen Ruan, bu sezon ligde sadece deplasmandaki Kayserispor maçında Arda Okan'ın yerine 65. dakikada oyuna girmişti ve 25 dakika görev almıştı.

HÜCUMDA ALARM VERİLDİ

Göztepe, geçen sezon olduğu gibi kadro sıkıntısı yaşanmaya başladı. Genç oyuncu grubuyla mücadele eden Göztepe'de hücum oyuncularının az olması teknik ekibin elini kolunu bağladı. Romulo'yu 20+5 milyon Euro gibi rekor bonservis geliriyle Alman ekibi Leipzig'e gönderen, Emerson'u 3 milyon Euro karşılığında Fransız temsilcisi Toulouse'a satan ve Kubilay'la da yolarını ayıran sarıkırmızılılar uzun lig maratonunda 3 forvetle oynamak durumunda kaldı. Ürdünlü forvet Sabra'nın milli takımda sakatlanmasıyla Alanya'da alternatifsiz kalan teknik direktör Stoilov, gol umudu olarak Salem Bouajila'yı oyuna soktu. Juan ve Janderson dışında golcüsü bulunmayan Göztepe'de hücum oyuncularının azlığı Avrupa yolunda endişelendirdi.

ŞUTLARI ÇOK, GOLÜ AZ

Bu sezon skor üretme konusunda sorunlar yaşayan Göztepe, buna rağmen rakip kaleye şut atma konusunda etkileyici bir performans sergiliyor. Sarı-kırmızılı ekip, şu ana kadar oynadığı maçlarda Rizespor'a 17, Fenerbahçe'ye 12, Karagümrük'e 16, Konyaspor'a 18, Kayserispor'a 13, Beşiktaş'a 13, Eyüpspor'a 16, Başakşehir'e 9 ve son olarak Alanyaspor kalesine karşı 10 şut çekti. Stoilov'un öğrencileri, bu karşılaşmalarda toplamda 124 şut üretti ancak sadece 11 gol kaydedebildi.