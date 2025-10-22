Trabzon zirve yaptı

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Sezona fırtına gibi giren Karadeniz temsilcisi, bir çok istatistikte ligin zirvesine demir atarak adından söz ettirdi.

Süper Lig'de sezona son yılların en iyi başlangıcını yaparak, hem hücum hem de istatistik verilerinde fark yaratan Trabzonspor, 9'uncu hafta itibarıyla birçok alanda da zirveye çıktı. Kafa golü ve direkten dönen şut kategorilerinde ligin en üretken takımları arasında yer alan bordo- mavililer, pas isabeti ve fiziksel mücadelede de üst sıralarda bulunuyor. Verilere göre Trabzonspor, ligin ilk 9 haftasında yüzde 38'lik isabetli orta oranıyla zirvede yer aldı.

DİREKLERİ AŞAMADI

Trabzonspor, bu sezon şu ana kadar 15 golün 6'sını kafa vuruşuyla bulup, ligde bu alanda da zirveye yerleşti. Trabzonspor, ligin ilk 9 haftasında 7 topunun direkten döndüğü istatistiğiyle bu alanda da zirvede. Bu alanda direkten dönen 6'şar topuyla Galatasaray ve Samsunspor ikinci sırayı paylaştı. Öte yandan bahse konu istatistikler, Trabzonspor'un Süper Lig'de hem hücum hem de fiziksel verilerde öne çıktığını gösterdi. Bordo-mavililer hem saha içi organizasyonda hem de fiziksel mücadelede ortaya koyduğu istatistiklerle zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

