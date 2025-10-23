Geri sayım başladı

İzmir'in yıllarca üst liglerde mücadele eden en eski spor kulüpleri Altay ve Karşıyaka, pazar günü derbi maçta bu kez 3. Lig'de karşı karşıya gelecek. İki köklü çınar, 7 sene sonra ilk kez karşılaşacak.

Tarihlerinde ilk kez 3. Lig'de karşılaşacak iki takım, son olarak 2017-2018'de 2. Lig'de rakip oldu. KSK, 8 Nisan 2018'de oynanan o derbiyi 2-1 kazanmasına rağmen sezon sonunda küme düşüp 7 yıldır bir daha çıkamadı. O sezon 2. Lig'de şampiyon olan Altay, 2021'de Süper Lig'e yükselmesine rağmen tarihinde 2. kez kendisini 3. Lig'de buldu. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda pazar günü saat 19.00'da karşılaşacak iki takımdan Karşıyaka namağlup liderlik koltuğunda otururken, Altay ise 5 puanla amatöre düşme hattından uzaklaşmaya çalışıyor.

MURAT ULUÇ TARİHE GEÇECEK

Altay ile Karşıyaka'nın 7 yıl önce 8 Nisan 2018'de oynadığı son derbide forma giyen Murat Uluç 44.5 yaşında halen Altay forması giymeyi sürdürüyor. Uluç, futbolu bıraktığı dönemde 2021-22'de KSK'de antrenör olarak da görev yapmıştı. Murat, eski takımına yeniden futbolcu olarak rakip olup tarihe geçecek.

ŞİMŞEK'İN DUYGUSAL SINAVI

Bu sezon amatöre düşme korkusu yaşayan Altay'a geri dönen Teknik Direktör Yusuf Şimşek, kariyerinde iki farklı dönemde Karşıyaka'yı çalıştırdı. Eski takımına ilk kez derbide rakip olacak Şimşek, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonları ile 2015-2016'nın İkinci yarısında aralıklı olarak Karşıyaka'da görev yaptı. Bu arada Altaylı ünlü rapçi Cashflow'un da maç öncesi statta mini konser vereceği duyuruldu.