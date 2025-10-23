Kartal nihayet

Süper Lig'de son iki maçını kazanamayan Beşiktaş, Avrupa mücadelesi nedeniyle ertelenen maçta Konyaspor'u deplasmanda mağlup ederek kendine geldi: 0-2. 2. dakikada sol kanatta topla buluşan Pedrinho'nun ortasında topla buluşan Muleka'nın dokunuşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti. 21'de Orkun Kökçü'nün sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Nididi kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1. 37'de sağ kanattan Jinho Jo'nun ortasında ceza sahası içinde Umut Nayir'in volesinde kaleci Ersin topu çeldi.
ABRAHAM SKORU BELİRLEDİ
65'te Ndidi'nin ara pasında ceza sahasının sol çaprazından Rıdvan'ın ortasında kaleci Deniz'in uzaklaştırmaya çalıştığı top Orkun'un önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda Deniz topu çeldi. 73'te orta sahada topla buluşan Rashica'nın uzun pasında kaleci Deniz topu kontrol etmek isterken Abraham araya girip meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 0-2. 81'de sağ kanattan Tunahan'ın ceza sahasına ortasında Enis Bardhi'nin şutunda meşin yuvarlak auta gitti. Müsabaka 2-0 sona erdi.