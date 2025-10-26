A.Ordu’da yine hüsran

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta geride kalan 8 maçta galibiyet göremeyen Altınordu taraftarı önünde karşılaştığı Karacabey Belediyespor'a 1-0 yenildi. İzmir temsilcisi, bu sonuçla 3 puan hasretini 9 maça çıkardı ve paraşütsüz düşüşünü sürdürdü. Kırmızı-lacivertliler, 37. dakikada Sedat Cengiz'in kaydettiği gole engel olamadı. İlk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Altınordu, ikinci yarıda yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. İzmir ekibi gelecek hafta deplasmanda Karaman FK ile karşılaşacak.