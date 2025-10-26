Derbi ateşi

İzmir'in en köklü iki spor kulübü Altay ve Karşıyaka, bir asrı aşan tarihi rekabette 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bugün 7 yıl sonra karşı karşıya gelecek. 19 sene sonra ilk kez Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın ev sahipliği yapacağı İzmir derbisi Murat Kasap'ın çalacağı düdükle saat 19.00'da başlayacak. Ezeli rekabetleri 100 yılı geride bırakan 113 senelik Karşıyaka ve 111 senelik Altay, seneler boyunca Süper Lig, 1'inci Lig ve 2'nci Lig'de karşı karşıya geldikten sonra tarihlerinde ilk defa 3'üncü Lig'de rakip olacak.

YILLAR SONRA ALSANCAK'TA

İki köklü takım, son olarak 2017-2018 sezonunda 2'nci Lig'de karşılaştı. Yeşil-kırmızılılar, 8 Nisan 2018'de oynanan o derbiyi 2-1 kazanmasına rağmen sezon sonunda küme düşüp 7 yıldır bir daha çıkamazken, o sezon 2'nci Lig'de şampiyon olan siyahbeyazlılar, 2021'de Süper Lig'e yükselmesine rağmen transfer yasakları ve puan silme cezalarıyla üst üste küme düşerek 3'üncü Lig'e geriledi. İki ekip Alsancak Stadı'nda ise en son 2006'da derbi oynadı.

ALTAY'IN ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon Kaf-Kaf 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlikle namağlup liderlik koltuğunda otururken, ilk galibiyetini geçen hafta alabilen Altay düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor. Konuk Karşıyaka derbiyi kazanıp liderliğini sürdürmek, siyah-beyazlılar ise alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. İki takım daha önce resmi maçlarda 55 kez karşı karşıya gelirken, bu derbilerin 26'sını Altay, 11'ini Karşıyaka kazandı, 18 maç ise berabere bitti.

PAZAR HEYECANI

Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig 4. Grup'ta Ege ekipleri bugün yine rakipleri karşısında galibiyet arayacak. 2. Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulamayan Somaspor bugün evinde Arnavutköy Bld ile Soma Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te karşı karşıya gelecek. Aynı grupta Menemen Futbol Kulübü yine aynı saatte zirve adaylarından Gebzespor deplasmanına çıkacak. Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928 deplasmanda saat 13.00'te Erbaaspor'un rakibi olacak. 3. Lig 4. Grup'ta düşme hattındaki İzmir Çoruhlu FK ise Ege derbisinde son haftaların çıkışa geçen takımı Balıkesirspor'u konuk edecek. Zemin bakım çalışmaları tamamlanan Doğanlar Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Kritik randevu öncesinde nefesler tutulurken, iki ekip taraftarlarının maça yoğun ilgi göstereceği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Altay Başkanı Sinan Kanlı, yeşil-kırmızılı taraftarlara biletlerin 35.5 TL'den satışa sunulacağını açıklamıştı. Karşıyaka yönetimi de bilet jesti için Kanlı'ya teşekkür etmiş ve derbi öncesi dostluk rüzgarı esmişti. Maçta KSK taraftarına misafir kale arkası tribünde 650 kişilik yer ayrılırken, biletler 35.5 TL'den satıldı. Altay taraftarları için maraton tribün bilet fiyatı 35 TL, numaralı tribün 240 TL, VIP A ve C 750 TL, VIP B 1250 TL olarak açıklanmıştı.

MİNİ YORUM/ Levent ARIÖZ

KAZANAN DOSTLUK OLSUN

Küllerinden doğmaya çalışan iki kulüp, Anadolu'nun en eski derbisinin aktörleri Altay ve Karşıyaka, bugün Alsancak Stadı'nda kozlarını paylaşacak. 113 yıllık derbi geçmişinde ne acıdır ki ilk kez 3. Lig seviyesinde karşılaşacaklar. Büyük Altay'ın geçen sezonki dağınık futbolundan bu sezon eser yok. Özellikle Tire 2021 maçında topun artık yere indiği ataklar izlemeye başladık. Bugün galibiyet alacaksa İzmir ekibi, Caner Baycan, Ali Kızılkuyu, Onur Efe gibi yaratıcı oyuncularının ekstra işler yapmasına muhtaç. Tıpkı Tire karşısında galibiyet golünü şapkadan tavşan çıkarırcasına atan Ali Kızılkuyu'nun ince hareketleriyle fileleri havalandırması gibi.

YASİN FAKTÖRÜ ÖNEMLİ

Karşıyaka ise bu sezon, önceki yıllardaki gibi yıldızların ayağına bakan bir ekip değil. Oyun sistemiyle fark yaratan bir yapıdalar. Ve gerekirse savunma yapmayı ayıp olarak görmeyen, modern bir anlayışları var. Son Nazilli galibiyetinde de bunu gördük. Eski Karşıyaka olsa, 1-0'lık skoru koruyamaz, son dakikalarda geriye bile düşebilirdi. Ve Yasin Uzunoğlu faktörü... Biraz abartı gelebilir ama 3. Lig'in Icardi'si, yaşı yetenler için Jardel'i gibi. Durduğu yerde fileleri havalandıracak bir yeteneğe sahip. İzmir'in iki büyük markasının düellosunda da kazanan dostluk ve centilmenlik olacaktır. Türk futbolunun kaos ortamına panzehir olacak bir 90 dakika izleyeceğimize inanıyorum.