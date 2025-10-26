Manisa tatsız

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Manisa FK, deplasmanda Sarıyer ile 0-0 berabere kaldı. 34'te Manisa FK'da sağ kanattan gelişen atakta Diony'nin kaleye gönderdiği topu kaleci Alperen yumruklarıyla uzaklaştırdı. 37'de Sarıyer'de sağ kanattan gelişen hızlı atakta Camara'nın yaptığı ortada kale çizgisi önünde müsait durumdaki Babacar'ın vuruşunda top yandan dışarı gitti. 40'ta sol kanattan gelişen Sarıyer atağında Berkay'ın kaleye göndermek istediği top Umut'tan döndü. Hakem Umut'un topa elle müdahale ettiğini tespit edip penaltı kararı verdi. 4 dakikalık VAR incelemesinin ardından hakem penaltı kararını iptal etti. İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

DIONY 86. DAKİKADA KIZARDI

62'de sol kanattan gelişen Sarıyer atağında çaprazdan ceza sahasına giren Ömer'in kaleye gönderdiği ve Babacar'ın dokunamadığı top yandan dışarı gitti. 64'te Manisa FK'da savunmadan seken topla ceza sahası hemen önünde topla buluşan Cissokho'nun şutunda top direkten oyun alanına döndü. 76'da Sarıyer'de sol kanattan atılan topla ceza saha çizgisi üzerinde buluşan Anziani'nin sert şutunda üst direğe çarpan top auta gitti. 86'da Manisa FK'da Diony, ceza sahası çizgisi üzerinde yere düşerek kendisini aldattığı gerekçesiyle hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. İkinci sarı kartını gören Diony, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

TANER TAŞKIN'DAN İLK 11'DE 2 DEĞİŞİKLİK

Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, geçen hafta 1-1 berabere kaldıkları Erzurumspor maçı ilk 11'inde 2 değişiklik yaparak takımını dün Sarıyer karşısında sahaya sürdü. Savunma hattında yer alan Ayberk Karapo'nun yerine Umut Erdem görev alırken, kesik yiyen Benrahou'nun yokluğunda Burak Süleyman as takımda şans buldu. 46. dakikada oyuna giren Benrahou, son dakikalarda sakatlandı ve maçı tamamlayamadı. Yerine 90+5'te Fırat İnal girdi.