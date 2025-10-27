Son dakika: Türk futbolunda bahis skandalı! TFF Başkanı açıkladı: Hakemlerin hesapları tespit edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu gerçekleştirdiği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu açıklamasında Türk futbolunun en çok tartışılan konusu olan hakemlerle alakalı açıklamalarda bulundu. İŞTE HACIOSMANOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"Ulu Önder Atatürk 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' yanında, bunun dışında kalanların ahlaksız olabileceği diye bir cümle yok. Tüm unsurlarla beraber ahlaklı olmalıyız."

"571 HAKEMİN 371'İNİN BAHİS HESABI VAR" "Bizim aylardır devletin kurumlarıyla beraber çalıştığımız, yıllardır kulüplerimizi yönetenlerden, sporun duayenlerine Türk futbolunun yozlaşmasına sebep açtığı nedenleri sırasıyla söylediler. Bir atasözü var 'Silah çıktı mertlik bozuldu' diye. Yıllardır dile getirilen bahis çıktıktan sonra Türk futbolunda yozlaşmanın, ahlaksızlığın boyutunu tartıştık yıllarca. Biz TFF olarak kendi bahçemizden yola çıktık. Türk futbolunun gerçekten değişime ihtiyaç olduğu, ahlak ve düzen için bazı doneler vereceğim. Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor." "Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94! Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18.227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir!"