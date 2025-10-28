'Hakemler bahis soruşturması'nda yeni gelişme!

MAL VARLIKLARI İNCELENECEK

Malvarlığını beyan etme zorunluluğu olan hakemin, malvarlığında kaynağını açıklayamadığı bir artış varsa bu da şüpheli olarak kabul edilecek.

Sadece hakemin kendi malvarlığına değil, birinci derece akrabasının malvarlığındaki artışlar incelenecek ve söz konusu artışın kaynağı açıklanamıyor ise aynı şekilde dosyada şüpheli olmasına neden olabilecek. Dosya kapsamında ifadeye davetler, gözaltılar ilerleyen süreçte beklenen gelişmeler arasında.