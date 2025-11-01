3.Lig’de heyecan dorukta

NESİNE 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bugün birbirinden zorlu maçlar oynanacak. Ligde ilk 7 karşılaşmayı yenilgisiz geçtikten sonra geçen hafta Ayvalıkgücü'ne deplasmanda 4-0 kaybederek ağır yara alan Aydın ekibi Söke 1970 SK, kendisi gibi grubun flaş takımlarından olan Denizli İdmanyurdu'nu ağırlayacak. Didim Atatürk Stadı'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak. Grupta Denizli ekibi 17 puan, Söke 1970 SK ise 15 puanla Play-Off hattında yer alıyor.

ZORLU KARŞILAŞMALAR

SEZONA çalkantılı giren, ardından toparlanarak 5 maçtır bileği bükülmeyen Balıkesirspor, aynı saatte galibiyetsiz düşme hattındaki transfer yasaklısı Nazillispor'la Balıkesir Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. Son iki maçını kaybeden İzmir ekibi Tire 2021 FK, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda 17.00'de üst üste 3 galibiyetle Play-Off yarışı veren Ayvalıkgücü'nü konuk edecek. Maçlar Sıfır TV'nin Youtube hesabından canlı yayınlanacak.