Bucaspor 1928 ilk zafer peşinde

NESİNE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma savaşı veren ve geride kalan 10 hafta sonunda henüz galibiyeti bulunmayan sonuncu sıradaki Bucaspor 1928, bugün saahasında Play-Off yarışı veren İskenderunspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, saat 17.00'de başlayacak kritik karşılaşmada 3 puan hasretine son vermeyi planlıyor. Sahasındaki son maçta Caner'in 90+5'teki golüyle Play-Off yarışındaki ekiplerden İnegölspor ile 3-3 berabere kalan Buca, geçtiğimiz hafta ise Erbaaspor deplasmanında uzatmalarda bulduğu gollerle 3-3'lük eşitliği yakalamasına rağmen 90+9'da yediği golle yıkılmıştı.

