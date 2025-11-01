KSK yeni sayfa açacak

BASKETBOL Süper Ligi'ne zorlu bir fikstürle başlayan ve 1 galibiyet alarak düşme hattından çıkamayan Karşıyaka, önündeki maçlara kilitlendi. Yeşil-kırmızılılar, önündeki 4 haftada direkt rakipleriyle kritik maçlara çıkacak. Kaf-Kaf, öncelikle yarın sahasında konuk edeceği Trabzonspor'u mağlup ederek alt sıralardan kurtulmayı planlıyor. KSK, bu karşılaşmanın ardından ligde kendisi gibi 1 galibiyeti bulunan Türk Telekom'un konuğu olacak. Daha sonra sahasında Ege derbisinde Manisa Basket'i ağırlayacak Karşıyaka, bu zorlu maçın ardından Mersin deplasmanına gidecek. İzmir ekibi, bir galibiyet serisi yakalayarak üst sıralara tırmanmayı planlıyor.