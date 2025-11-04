Aliağa gurbette fırsatı kaçırdı

Nesine 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Arnavutköy Bld'ye 1-0 mağlup olarak zirve yarışında yara alan Aliağa FK'nın 3 haftalık galibiyet serisi sona erdi. Bu yenilgiyle 22 puanda kalan sarı-siyahlı takım, lider Mardin'in takıldığı haftada zirveyle arasındaki puan farkını 1'e düşürme şansını değerlendiremedi. İzmir ekibinin zirveyle arasındaki puan farkı 3'ten 4'e yükseldi. Ligdeki 3'üncü mağlubiyetini de deplasmanda alan İzmir temsilcisi 3'üncü kez 1-0'lık skorla sahadan eli boş ayrıldı. Arnavutköy maçı öncesi son 3 maçta 14 gol atıp, 1 gol yiyen Aliağa ekibi, 10 maçta kalesinde gördüğü 7 golle en az gol yiyen iki takımdan biri konumunda yer alıyor.